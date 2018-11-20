В парламенте Британии хотят выхода из Интерпола, если его возглавит человек Кремля

В Лондоне говорят, что назначить Прокопчука президентом организации все равно что «сделать лиса руководителем курятника».

Правительство Великобритании под давлением требований политиков пересмотреть участие королевства в Интерполе, если по итогам этой недели его возглавит чиновник России.

Ветеран МВД РФ Александр Прокопчук стал одним из двух главных кандидатов на пост президента организации, который до недавнего времени занимал Мэн Хунвэй. Однако, он подал в отставку вскоре после того, как его задержали в Китае из-за коррупционных обвинений, пишет The Guardian.

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Отвечая на вопросы депутатов Палаты общин, министр иностранных дел Великобритании Гаритт Болдвин сказала, что Лондон поддерживает кандидатуру действующего руководителя Интерпола Ким Чен Яна. Однако, она отказалась объяснять, что будет сделано, если кандидат из Южной Кореи проиграет. Британские депутаты от Консервативной партии, в которую входит и Болдвин, а также депутаты-лейбористы и либерал-демократы призывают министра иностранных дел пересмотреть будущее Британии в составе Интерпола, если Прокопчук его возглавит.

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«Это на самом деле очень необычная ситуация, в которой мы стоим не просто перед возможностью назначения лиса управлять курятником. На самом деле убийца может оказаться ответственным за расследование убийств», - сказал депутат-консерватор Том Тугенхет.