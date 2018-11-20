Евросоюз создаст собственную разведшколу

Разведшкола будет осуществлять образование и подготовку разведывательного персонала государств-членов ЕС.

Европейский совет одобрил проект создания общей разведшколы Евросоюза (Joint EU Intelligence School, JEIS). Это один из проектов программы по постоянному структурированному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (PESCO).

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Странами-участниками указаны Греция и Кипр.

«JEIS совместно со странами-членами ЕС, центрами передового опыта НАТО, службами разведки и безопасности будет осуществлять образование и подготовку разведывательного персонала государств-членов ЕС в области разведки и в других сферах», - говорится в материалах Европейского совета, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию. Он считает, что это уменьшит зависимость Европы от США. Идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, она выступала за создание европейской армии в 2015 году.