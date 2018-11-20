Washington Post: Интерполом не должна управлять Россия, которая презирает закон

Если российский кандидат возглавит организацию, это подорвет ее изнутри.

Интерпол в течение последних лет работал над тем, чтобы не позволить авторитарным режимам пользоваться глобальной сетью для преследования диссидентов и критиков.

Организация запустила серьезный процесс реформ, но для исправления ситуации понадобится еще время и настойчивость. Именно поэтому Интерпол не должен отдавать должность своего лидера россиянину, который сейчас занимает должность вице-президента организации. Об этом в редакционной статье пишет Washington post.

На этой неделе генеральная ассамблея Интерпола соберется в Дубае, чтобы избрать преемника Мэн Хунвея, который возглавил организацию в 2016 году, но был бесцеремонно отозван Пекином в прошлом месяце, а потом неожиданно исчез. Его отставка произошла без соблюдения процедур и была обусловлена якобы расследованием о его причастности к коррупции. Мэн послал своей жене сообщения с эмодзи-ножом. А вскоре после того появилось его заявление об отставке с поста главы Интерпола.

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То, что организация безоговорочно приняла письмо из Китая об отставке своего лидера, ударило по доверию к ней. Теперь один из ее вице-президентов россиянин Александр Прокопчук считается главным кандидатом в преемники Мена. За годы правления Владимира Путина в России он работал в российских службах безопасности, в частности в МВД. Прокопчук также был одним из тех, кто злоупотреблял возможностями Интерпола, когда был председателем российского Центрального бюро организации.

Россия по меньшей мере семь раз пыталась использовать Интерпол для того, чтобы схватить бизнесмена Уильяма Броудера, который был крупным инвестором в РФ и выступил против мошенничества в стране. Его юрист Сергей Магнитский раскрыл хищение средств, после чего его арестовали и забили до смерти в российской тюрьме в 2009 году. Броудер продвигал принятие так называемого «Акта Магнитского» в США и других странах, чтобы наказать тех, кто был замешан в нарушении прав человека. На этой неделе прокуратура России объявила обвинения против Броудера в том, что он якобы отравил своего же юриста и еще двоих людей.

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«В России сегодня царит не верховенство закона, а Путин, который возглавляет властную вертикаль, построенную из его верных друзей и конкурирующих кланов, среди которых и службы безопасности. Это система, которая отправляет киллеров для убийства критиков Путина радиоактивным полонием, которая отправила людей в Солсбери для отравления химическим оружием ручки дверей бывшего российского шпиона. Эта система устроила насильственные диверсии в Украине, пыталась вмешиваться в выборы президента США в 2016 году с помощью хакерства и преступного использования социальных сетей. Это не система, которая уважает закон», - говорится в статье.

Издание добавляет, что назначить Прокопчука главой Интерпола будет колоссальной ошибкой, которая поставит под угрозу саму целостность организации.