Сенаторы обвинили Трампа в нарушении конституции США

Сенаторы подали в суд из-за назначения Дональдом Трампом и.о. министра юстиции Мэтью Уитакера.

В США три сенатора-демократа подали в суд иск, оспаривающий решение президента Дональда Трампа назначить Мэтью Уитакера исполняющим обязанности министра юстиции.

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Как передает Радио Свобода, сенаторы утверждают, что Трамп нарушил Конституцию США, отказав Сенату в праве утвердить эту кандидатуру. Иск в суд в Вашингтоне подали сенаторы Ричард Блюменталь, Шелдон Вайтхауз и Мейзи Хироно.

Сенаторы просят суд отменить это назначение.

Президент США Дональд Трамп назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности министра юстиции 7 ноября после того, как уволил Джеффа Сешнза. Трамп неоднократно критиковал Сешнза за его самоустранение от контроля за так называемым «российским расследованием», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Расследование Мюллера повлекло возбуждение уголовных дел против десятков людей, включительно с бывшим главой избирательной кампании Трампа Полом Манафортом и бывшим советником Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном.

Уитакер неоднократно критиковал расследование Мюллера.