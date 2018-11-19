EUObserver: Фальшивые «выборы» на Донбассе разоблачили карманных политиков России в ЕС

Большинство из них часто подыгрывали Кремлю, чтобы оправдать «фейковые» выборы в самой РФ.

Разного рода политики ЕС от правых радикалов до левых на прошлой неделе оказались на оккупированных войсками России территориях Украины, чтобы восхвалять там местных марионеток Москвы.

Пропагандистская кампания для укрепления оккупации началась на фоне того, как российские военные усиливают свои позиции, играя на нервах намеками о возможной эскалации, пишет EUObserver. Тьери Мариани был когда-то министром транспорта Франции от «Республиканской партии». А теперь он стал одним из наиболее серьезных политиков, которых Москва использовала на Востоке Украины.

Читайте такжеРоссия тратит на "ЛДНР" около $2 миллиардов в час - экс-советник Путина

Французский политик вместе с 81 гражданином других стран выступал на телевидении и утверждал, что так называемые «выборы» в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» якобы прошли нормально. В основном роль «наблюдателей» играли россияне. Но в оккупированных украинских городах появились еще четыре члена «Республиканской партии» Франции, а также две бывшие депутаты страны. К ним также присоединились представители шести более мелких правых партий из Бельгии, Венгрии, Германии и Италии: Vlaams Belang, Jobbik, AfD, Forza Italia и «Лига». Кроме того, Москве подыгрывали представители немецких левых Die Linke и греческой левой партии Syriza, которая сейчас правящая в Афинах. Греческую делегацию возглавлял бывший министр обороны страны Костас Исигос.

Однако, в группу европейских политиков на так называемых «выборах» также входили такие сомнительные личности, как Иоганн Бакмен – финский прокремлевский активист, который был приговорен к одному году тюрьмы за атаку против журналиста. Роль «независимого наблюдателя» играл также француз и председатель фирмы Sokol Holding Хавье Моро, чья компания нанимает бывших французских военных на службу в России. Кроме политиков, на «выборы» пришли греческий художник, итальянец, который распространяет теории заговора, французский боевик, который воюет против Украины и поет в донецком театре.

Читайте такжеРоссийский политолог рассказал, как изменится жизнь в Донецке и Луганске после псевдовыборов

Большинство этих людей неоднократно поддерживали фальшивые выборы как на оккупированных российскими войсками территориях Украины, так и в самой России. Их роль в том, чтобы делать фальшивые заявления на телевидении и уверять, что так называемые «голосования» в Донецке и Луганске не нарушают Минские соглашения, договориться о которых помог ЕС.

«Их пригласили в «республики» для создания впечатления общей легитимности и нормальности этих так называемых «выборов» в глазах как российской аудитории, так и тех, кто живет на захваченных территориях», - пояснил эксперт Антон Шеховцов.

Эти политики из ЕС выполняли это задание Москвы несмотря на то, что сам союз признал события в Донецке и Луганске «незаконными и нелегитимными» из-за «нарушения украинского закона и суверенитета». Их комментарии противоречат также отчетам ООН, в которых указано, что люди на оккупированных Россией территориях «были лишены защиты, а также человеческих прав и свобод». Издание также отмечает, что Мариани также незаконно пересек украинскую границу. Он сел на самолет из Парижа в Москву, затем уехал в Ростов-на-Дону, а оттуда российские вооруженные боевики сопроводили его до отеля в Донецке. Французский политик уверяет, что он поехал в город не для того, чтобы помочь российской пропаганде.