В Японии нашли утерянный мультфильм Диснея, снятый еще до Мики Мауса

Владелец приобрел редкую ленту мультипликатора за четыре доллара 70 лет назад.

Найденный редкий мультфильм Уолта Диснея был создан знаменитым мультипликатором еще в 1928 году.

Лента называется “Neck'n'Neck”. До этого времени она хранилась в коллекции японского исследователя истории мультипликации Ясуши Ватанабэ. Он приобрел ее в Осаке 70 лет назад, будучи еще учеником высшей школы, пишет CNN.

В те времена мультфильм Диснея продолжительностью две минуты, стоил всего 400 японских иен или 4,40 долларов по тогдашнему курсу. История ленты рассказывает об Освальде кролике-счастливчике, которого преследует пес-патрульный. Однако, как пишет издание, это короткая версия мультфильма, который считали утерянным. Длинная версия длилась до пяти минут.

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Японский исследователь сам сообщил, что в его коллекции есть редчайшая работа Диснея, когда прочитал книгу «Освальд кролик-счастливчик: Поиски утерянных мультфильмов Диснея», которую написал бывший аниматор студии Дэвид Боссерт. В ней он подробно описал историю персонажа и заметил, что ряд ранних анимаций исчезли. Несмотря на свою профессию, Ватанабэ не знал, что в его коллекции есть один из тех редкосных мультиков. После прочтения книги японский исследователь связался с Боссертом и Архивом Уолта Диснея, где ему подтвердили, что в его руках действительно одна из потерянных пленок.

«Поскольку я был поклонником Диснея много лет, я рад, что смог сыграть роль в открытии», - сказал Ватанабэ.