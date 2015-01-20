Исследователи назвали 10 самых бедных и самых богатых городов России

Согласно исследованию, в десятку самых бедных городов вошли - Тольятти, Астрахань, Пенза, Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Липецк, Барнаул, Набережные Челны и Воронеж, передает Новое Время со ссылкой на телеканал Дождь.

В исследовании также отмечается, что бедность является наилучшей почвой для социальных волнений. Так исследователи отметили, самый большой риск социальных волнений именно в Тольятти, где общая доля критически бедных жителей составляет 13%, а доля малообеспеченных - 57%.

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Что же касается городов с самым высоким уровнем благосостояния, то в десятку вошли - Владивосток, Москва, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Краснодар, Санкт-Петербург, Оренбург, Иркутск и Новосибирск.

Индекс благополучия городов выстраивался на том, как их население оценивало собственное материальное положение.

В работе отмечается, что в декабре 2014 года доля критически бедного населения составила 10%. Максимальный же показатель бедности был достигнут в 2003 году, тогда этот уровень достиг отметки в 37%.