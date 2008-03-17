В Косово во время обстрела ранены 15 украинцев

Во время проведения специальной операции в г. Митровица ранены 15 работников Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, 17 марта 2008 года во время проведения специальной операции по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части г. Митровица произошло столкновение противников независимости Косово с полицейскими силами ООН.

“Во время вооруженного противостояния протестующие обстреляли здание полицейской станции и забросали территорию гранатами. В результате таких действий с использованием гранат (от 50 до 60 единиц) были ранены 15 работников Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово, в том числе тяжело ранен старший лейтенант спецподразделения”, - говорится далее в сообщении ДСО и МД МВД Украины. Тяжело раненный офицер на вертолете доставлен в американский военный госпиталь. Все остальные работники в настоящее время эвакуированы в польское Специальное подразделение полиции, расположенное в г. Митровица, отмечается в сообщении.

По данным ДОС, всего в окруженном протестующими помещении из числа украинского миротворческого персонала находились 50 работников Специального миротворческого подразделения и 9 работников с 7 собаками Кинологического миротворческого подразделения МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Митровицк произошли беспорядки, в ходе которых ранения получили украинские и польские миротворцы.