«Вы враг народа»: журналиста CNN лишили доступа в Белый дом после ссоры с Трампом

В США еще никогда не лишали журналистов аккредитации за то, что их вопросы раздражали кого-то из правительства.

Белый дом сделал очередной логический шаг в своей кампании против телеканала CNN, когда отобрал у корреспондента телеканала Джима Акосты аккредитацию в Белый дом.

Это произошло после напряженной перепалки между журналистом канала и президентом Дональдом Трампом во время пресс-конференции после выборов, которые прошли во вторник. Американского президента вывели из себя вопросы Акосты о его риторике об иммиграции и расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы, пишет Washington Post.

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Во время пресс-конференции Акоста спросил Трампа о том, оправдано ли он использует слово «вторжение», когда говорит о так называемом караване мигрантов, который направляется через северную Мексику в направлении границы США. Американский президент начал пресс-конференцию с позитивных слов об успехах Республиканской партии на среднесрочных выборах. Но разговор с журналистом CNN его взбесил.

«Думаю, вам стоит заниматься CNN и позволить мне управлять страной. И если вы хорошо постараетесь, ваши рейтинги станут лучшими», - сказал Трамп журналисту, назвав при этом его «грубым, ужасным человеком».

Американский президент попытался «заткнуть» Акосту, обратившись к репортеру NBC News Питеру Александру с просьбой поставить свой вопрос. Но журналиста CNN это не остановило и он попытался добиться от Трампа ответа на вопрос о расследовании вмешательства России в американские выборы.

«Меня не тревожит расследование, потому что это мистификация. Положи микрофон», - сказал президент.

«Когда вы сообщаете фальшивые новости, а CNN делает это часто, вы становитесь врагом народа», - сказал Трамп во время перепалки с журналистом.

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Во время перепалки сотрудница Белого дома пыталась отобрать у Акосты микрофон, но он не отдал его. В Белом доме выпустили заявление, в котором обвинили журналиста CNN в том, что он «распустил руки против молодой женщины, которая пыталась лишь сделать свою работу». И это не допустимо. При этом в Белом доме подчеркнули, что репортер проявил неуважение к своим коллегам, которые тоже ждали возможность задать свои вопросы.

Washington Post признает, что поведение репортера CNN вряд ли можно назвать примером воспитанности. И ему не стоило бороться с сотрудницей Белого дома за микрофон. Однако, лишив Акосту аккредитации, нынешняя администрация создала новый для американской журналистики прецедент. Оказывается, теперь президент США будет сам решать, от кого он хочет услышать вопросы.