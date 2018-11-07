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Действия РПЦ доставляют радость антихристу – Экзарх Константинополя

12:13, 07 ноября 2018
Мир
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РПЦ уличили в сатанизме / artfile.ru

Константинопольский Митрополит Сотирий назвал «сатанинскими» действия РПЦ, которая решила разорвать отношения со Вселенским патриархатом на фоне процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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Об этом сообщает «ЛІГА.net», ccылаясь на сайт православной цервки в Алании.

Так, в РПЦ ранее заявлили, что ее священникам теперь запрещено служить в храмах Вселенского патриархата, а верующим, которые молились там, следует покаяться на исповеди.

"Никакой другой епископ, митрополит или патриарх в обход вашего митрополита-пастыреначальника не имеет права давать указания, в какие храмы ходить, ни, тем более, угрозами запрещать причащаться в каких-либо храмах", - указал экзарх Вселенского патриархата в Турции.

По его словам, подобные указания РПЦ "не имеют никакой силы Перед Христом и Единой Святой Церковью", а верующие, игнорирующиие указания Москвы, не должны испытывать чувства вины.

Священнослужитель подчеркнул, что переживать должны как раз те, "кто своими антиканоническими действиями с угрозами ищет возможность отдалить верующих от Церкви и прервать их общение со своими священниками и епископом".

"Эти их действия доставляют радость лишь антихристу... Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", - заключил Сотирий.

Как сообщал УНИАН, решение о разрыве церковного общения со Вселенским патриархатом Священный синод РПЦ принял 15 октября. 

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Теги: #РПЦ#Единая поместная церковь в Украине