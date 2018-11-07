Действия РПЦ доставляют радость антихристу – Экзарх Константинополя
Константинопольский Митрополит Сотирий назвал «сатанинскими» действия РПЦ, которая решила разорвать отношения со Вселенским патриархатом на фоне процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
Читайте такжеРПЦ едко ответила на заявление о прекращении существования УПЦ МП
Об этом сообщает «ЛІГА.net», ccылаясь на сайт православной цервки в Алании.
Так, в РПЦ ранее заявлили, что ее священникам теперь запрещено служить в храмах Вселенского патриархата, а верующим, которые молились там, следует покаяться на исповеди.
"Никакой другой епископ, митрополит или патриарх в обход вашего митрополита-пастыреначальника не имеет права давать указания, в какие храмы ходить, ни, тем более, угрозами запрещать причащаться в каких-либо храмах", - указал экзарх Вселенского патриархата в Турции.
По его словам, подобные указания РПЦ "не имеют никакой силы Перед Христом и Единой Святой Церковью", а верующие, игнорирующиие указания Москвы, не должны испытывать чувства вины.
Священнослужитель подчеркнул, что переживать должны как раз те, "кто своими антиканоническими действиями с угрозами ищет возможность отдалить верующих от Церкви и прервать их общение со своими священниками и епископом".
"Эти их действия доставляют радость лишь антихристу... Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", - заключил Сотирий.
Как сообщал УНИАН, решение о разрыве церковного общения со Вселенским патриархатом Священный синод РПЦ принял 15 октября.