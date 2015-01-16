В Манчестере к 2018 году откроют первую школу для ЛГБТ-детей

В британском Манчестере откроется первая школа для ЛГБТ-детей. Планируется, что это произойдет к 2018 году. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro. Инициатором открытия специализированного учебного заведения выступила организация LGBT Youth North West, которая занимается защитой прав сексуальных меньшинств.

Планируется, что школа будет открыта в рамках государственной программыThe specialist schools. При этом часть финансирования — 16 тысяч фунтов (около 24 тысяч долларов) в год — возьмет на себя LGBT Youth North West. На проработку проекта организация уже получила от властей города грант в размере 63 тысяч фунтов (около 96 тысяч долларов).

Всего в учебном заведении будет 60 мест. Несмотря на то что упор при наборе учащихся будет делаться на детей из ЛГБТ-сообщества, школа будет выделять места и для тех детей, которые не вписываются в коллективы других учебных заведений по иным причинам.

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Директор по стратегическому развитию LGBT Youth North West Амелия Ли (Amelia Lee) заявила, что такие учебные заведения необходимы, потому что, несмотря на все законы, которые ограждают геев от издевательств, в обычных школах по-прежнему часты случаи запугивания и притеснений по отношению к ЛГБТ-детям.

Представители городского совета Манчестера заявили, что поддерживают начинание LGBT Youth North West.