Пентагон отказался размещать дополнительные войска в Персидском заливе - СМИ

Центральное командование США также просило направить в Персидский залив один американский авианосец.

Пентагон отклонил просьбу Центрального командования США о размещении «дополнительных военных ресурсов» в Персидском заливе.

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Как сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Минобороны, запрос об увеличении числа военных был сделан на фоне обеспокоенности тем, что Иран в перспективе может начать военную операцию против США в ответ на введенные Вашингтоном санкции.

Как уточняет CNN, Центральное командование США также просило в ближайшие месяцы направить в Персидский залив один американский авианосец.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября, Минфин США ввел новые санкции против Ирана. Ограничительные меры затронули более 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Вашингтон также заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что его страна сможет обойти санкции США.