EUObserver: Смерть Гандзюк станет очередным аргументом против Украины в ЕС

Пророссийские политики в союзе могут использовать скандальное убийство в качестве аргумента против углубления отношений с Киевом.

Смерть антикоррупционной активистки в Украине поднимает тревогу из-за вспышки внутреннего насилия в окрестностях Евросоюза.

33-летняя Екатерина Гандзюк умерла в воскресенье, 4 ноября, через три месяца после совершенной на нее атаки. Она стала символом роста угрозы для гражданского общества и журналистов после того, как записала видео-обращение со своей больничной койки в сентябре, пишет EUObserver.

Десятки других активистов в Украине тоже стали жертвами нападений за последний год. И при этом никого за это не наказали, - подчеркнула Гандзюк, демонстрируя собственные раны, которые остались от серной кислоты, разлитой на нее злоумышлеником.

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«Почему мы поощряем людей к общественному активизму, когда мы не можем защитить их?» - говорила Гандзюк.

В Human Rights Watch, Amnesty International и Freedom House подсчитали, что в этом году в Украине произошло даже больше 50 атак. При этом, в людей стреляли, наносили ранения ножом или же их находили повешенными при подозрительных обстоятельствах. Чаще всего жертвами становились люди, такие как Гандзюк, которые борются против коррупции на локальном уровне. Однако, в неправительственных организациях подчеркнули, что активисты, которые борются за сохранение экологии, за защиту прав ЛГБТ, а также журналисты, тоже под угрозой. 143 репортера стали жертвами нападений включительно с фатальными случаями в 2017 году.

Вспышка насилия угрожает власти президента Петра Порошенко, который готовится к выборам в марте. Издание отмечает, что новости о коррупции в Украине подкармливали скептические настроения в ЕС относительно построения более тесных отношений с Киевом. В частности, они воздействовали на общественность во Франции, Германии и Нидерландах. Хотя в целом Запад поддерживает Украину и симпатизирует ей за проведение реформ в трудные времена войны. Но информация об украинских коррупционерах замедлила принятие решений ЕС о выделении финансовой помощи и отмене виз для украинцев.

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Теперь в политической жизни Евросоюза начинаются нестабильные времена. Пророссийское правительство в Италии угрожает заблокировать продление экономических санкций ЕС против России в декабре. Но в это же время, украинский генпрокурор Юрий Луценко, который также является политическим союзником Порошенко, почти ничего не сделал для того, чтобы уверить друзей украинских реформ в деле об убийстве Гандзюк. Более того, издание вспоминает, как Луценко фактически обвинил саму активистку в нападении на нее, прокомментировав: «Причина возникновения ситуации лежит не только на уголовных элементах и плохой работе правоохранительных органов, но и в атмосфере тотальной ненависти к власти, которую некоторые общественные активисты разжигают».