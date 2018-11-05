Выборы, которые изменят мир

И это, увы, не про выборы украинского президента весной 2019 года. При нынешнем наборе фаворитов – птенцов эпохи зарождения капитализма и олигархизма на украинской земле – наши выборы мало кто кроме соседей заметит. Есть, по крайней мере, такие подозрения.

А о запланированных на 6 ноября так называемых «промежуточных» выборах в крупнейшей экономике мира и пока еще - лидере свободного мира США. Результаты выборов 33 сенаторов и четырех сотен депутатов Палаты представителей станут вотумом доверия или приговором президенту Дональду Трампу.

Победа политических оппонентов Трампа из Демократической партии подрежет крылья президенту, определившего в ходе избирательной кампании свое политическое кредо словом «националист»

Именно отношение к сорок пятому президенту США находится в центре всей кампании, в ходе которой помимо выборов законодателей в Вашингтоне американским избирателям предстоит избрать губернаторов 36 штатов и тысячи местных депутатов. Это голосование станет самым полным опросом американских граждан с момента избрания Трампа главой государства о том, поддерживают ли они политику своего президента.

Победа политических оппонентов Трампа из Демократической партии подрежет крылья президенту, определившего в ходе избирательной кампании свое политическое кредо словом «националист», и, возможно, отроет путь к его импичменту. Победа республиканцев добавит куража 72-летнему хозяину Белого дома и позволит замахнуться на переизбрание в 2020 году.

Общая атмосфера, которая двигает на этих выборах американскими избирателями вне зависимости от их политических симпатий, характеризуется социологами и психологами одним емким словом – злость.

Жителей самой влиятельной и одной из самых богатых стран мира оказались очень несчастными людьми

Конечно, Соединенные Штаты Америки – страна большая с числом потенциальных избирателей порядка 250 миллионов. И у каждого взрослого американца может быть своя мотивация, за кого отдать свой голос и идти ли вообще на избирательный участок. Но на этом историческом этапе именно отношение к своему президенту определяет их выбор. А социологи четко фиксируют общую тенденцию: уровень неудовольствия и взаимной агрессии в американском обществе сейчас значительно превышает показатели многих предыдущих электоральных циклов.

Жителей самой влиятельной и одной из самых богатых стран мира оказались очень несчастными людьми. Их сейчас раздражает многое, и модератором этого раздражения стал сорок пятый президент США. В отличие от своих предшественников Дональд предпочитает не балансирование на медиане общественных настроений, отказывается от свойственной президентской должности ролиарбитра нации, а в нарушении традиций стает лидером правого националистического лагеря. На одном из недавних избирательных митингов в Техасе он прямо назвал себя «националистом», вызвав радостные аплодисменты своих фанатов и очередную волну раздражения остальной части Америки. Той части, которая еще не забыла о том, какие беды принес национализм в новейшей истории человечества, и тот длинный список тиранов XX и XXI века, которые звали и зовут себя защитниками нации, проповедуя лозунги «Моя нация – первая!»

За два года на посту главы самой влиятельной державы мира Трамп сподобился разделить страну, штат, округ, общину и, часто, семью на два непримиримых лагеря – сторонников своей националистической политики заборов, запретов, разделения, страшилок о нашествии орд мигрантов, жесткого продавливания своих интересов при одновременной самоизоляции США, что подается под лозунгом «AmericaFirst”, и противников, не согласных с праворадикальной повесткой дня для своей страны.

Социологи и политические эксперты сейчас гадают, у какого лагеря эта ярость больше. Кто может в этот ноябрьский день остаться дома, побродить по парку или выехать на прогулку в лес, а кто готов отстоять очередь на избирательном участке, чтобы заставить страну считаться со своим голосом.

Уровень злости и неудовлетворения у противников Трампа из лагеря демократов превышает показатели его сторонников - республиканцев

Противники Трампа, решив сходить проголосовать, хотят высказать свой решительный протест главе исполнительной власти США, а если повезет – отправить его на пенсию, сторонники – не допустить импичмента.

Последний социологический опрос, проведенный компаниями Reuters/Ipsos, указывает на то, что пока уровень злости и неудовлетворения у противников Трампа из лагеря демократов превышает показатели его сторонников - республиканцев. И это может сыграть решающую роль в судьбе как нынешнего президента США, так и, учитывая вес его страны на мировой арене, всего современного мира.

Драматические события за считанные дни до дня выборов, активно обсуждавшиеся в американских медиа и соцсетях, лишь добавили керосинчика в костер страстей.

Слетевший с катушек сторонник Трампа из солнечной Флориды, живший в вагончике, стены которого были обклеены постерами своего политического кумира, в конце октября разослал наиболее активным противникам президента по почте самодельные взрывные устройства. В обнаруженном полицейскими списке потенциальных жертв маньяка находилось более ста целей. И если в этом случае бомбы были обезврежены, и никто не пострадал, то жителям Питтсбурга повезло меньше. В субботу, 27 октября, еще один сторонник президента зашел в синагогу, прокричал антисемитские лозунги и хладнокровно застрелил одиннадцать человек и ранил еще шестерых.

Трамп по привычке возложил ответственность за трагедию на недостаточный уровень охраны и предложил ужесточить наказание за убийство. Конечно, не обошлось из без камня в огород «врагов нации номер один» - медиа, мол именно журналисты и являются первыми разжигателями ненависти в стране.Демократическая пресса ответила обидчику в подобном духе: «Вы возмущены всем этим ужасом – придите и проголосуйте!»

Победа противников Трампа приведет к ужесточению американской политики в отношении путинской России, Северной Кореи и Саудовской Аравии

Как будет развиваться США после этих выборов и какой интерес нашей Украины?

Американские эксперты сходятся в следующих предположениях: победа кандидатов из пропрезидентской Республиканской партии усилит позиции Трампа и наиболее консервативного крыла его сторонников в законодательном органе. Умеренные республиканцы будут выдавливаться на обочину. Политика самоизоляции США на международной арене усилится, что будет проявляться, в частности, в сокращении объемов американской помощи другим странам.

Победа противников Трампа приведет к ужесточению американской политики в отношении путинской России, Северной Кореи и Саудовской Аравии. В отношении Китая и Ирана более политически сбалансированная Америка предложит сохранение статуса-кво.

Демократы намерены развивать тему расследования связей окружения Трампа с Россией, вскрывать возможный конфликт интересов у президента и его людей. Отдельной темой станет наказание путинской России за вмешательство в американские выборы, агрессию в Украине и поддержку сирийского тирана Асада. Новые санкции могут ограничить участие американских компаний в работе с российскими долгами и активами путинского эфэсбешно-олигархического окружения, что может существенно подпортить настроение в Кремле и на Рублевке.

Конечно, все эти меры должна будет воплощать в жизнь исполнительная власть США, главой которой, как минимум, ближайшие два года будет оставаться Трамп. Пока Дональд предпочитает дразнить российский режим руками своих подчиненных, а сам любит пофантазировать о том, какие «хорошие отношения» могли бы сложиться с Путиным, если бы два президента проводили вместе больше времени.

Однако, возможное усиление политического давления на американского президента со стороны недовольных его двуличием законодателей может изменить раскладываемый Трампом пасьянс.

Знакомые с вашингтонским закулисьем эксперты говорят, что Трамп будет вынужден отступить под давлением и взять эту политику к исполнению даже, если он не является большим ее энтузиастом.

Юрий Куликов