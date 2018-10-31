Во Флориде вертолет упал на парк трейлеров

Погибли пилот и пассажир вертолета.

В американском штате Флорида вертолет упал на парк трейлеров, причины крушения пока неизвестны.

Как.сообщает телеканал Fox10, инцидент произошел в городе Себринг. В результате аварии погибли пилот и пассажир вертолета.

Также пострадал человек, находившийся на земле.