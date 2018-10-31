цей матеріал доступний українською

Во Флориде вертолет упал на парк трейлеров

08:29, 31 октября 2018
Мир
222 0
В США вертолет упал на парк трейлеров / фото из открытых источников

Как.сообщает телеканал Fox10, инцидент произошел в городе Себринг. В результате аварии погибли пилот и пассажир вертолета.

Также пострадал человек, находившийся на земле.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #вертолет#Флорида