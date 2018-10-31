Во Флориде вертолет упал на парк трейлеров
08:29, 31 октября 2018Мир
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Погибли пилот и пассажир вертолета.
В США вертолет упал на парк трейлеров / фото из открытых источников
В американском штате Флорида вертолет упал на парк трейлеров, причины крушения пока неизвестны.
Как.сообщает телеканал Fox10, инцидент произошел в городе Себринг. В результате аварии погибли пилот и пассажир вертолета.
Также пострадал человек, находившийся на земле.
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