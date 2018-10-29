СМИ назвали кандидатов на замену Меркель в ХДС

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Фридрих Мерц и Йенс Шпан намерены возглавить ХДС.

В Германии на пост председателя партии Христианско-демократический союз, которую сейчас возглавляет канцлер Ангела Меркель, но не намерена переизбираться на этот пост, уже претендуют три кандидата.

Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в партии ХДС.

В частности, министр здравоохранения Йенс Шпан из правого крыла Христианско-демократического союза планирует побороться, чтобы заменить Ангелу Меркель на посту лидера партии. Он известен тем, что в прошлом критиковал Меркель.

Также на пост лидера партии претендуют союзник Меркель и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший глава консервативного блока в Бундестаге Фридрих Мерц.

Читайте такжеМеркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Сегодня лидеры партии встретились в Берлине для обсуждения.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель не будет стремиться переизбраться на пост председателя консервативной партии Христианско-демократический союз, которая сформировала блок с Христианско-социальным союзом, но хочет остаться канцлером до 2021 года. В этом году ХДС дважды потерпела неудачу на региональных выборах.

64-летняя Меркель является председателем Христианско-демократического союза с 2000 года, во главе которого она стала в 2005 году канцлером Германии.