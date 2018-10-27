В полиции сообщили о восьми жертвах стрельбы в Питтсбурге

Также сообщается, что в инциденте пострадали двое полицейских.

Правоохранительные органы официально подтвердили восемь жертв и много раненых в результате стрельбы, произошедшей в синагоге в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания.

Читайте такжеВ Питтсбурге в синагоге мужчина устроил стрельбу, есть погибшие (видео)

Об этом сообщает местный телеканал CBS Pittsburg. "Восемь человек погибли и многие другие получили ранения в результате стрельбы в синагоге "Древо жизни" в районе Сквиррел Хилл в субботу", - говорится в сообщении.

Так, согласно информации, подозреваемый сдался. О нем известно лишь то, что он - белокожий мужчина. После перестрелки с полицией и переговоров с представителями специального подразделения SWAT, он решил сдаться.

В то же время, на данный момент степень тяжести ранений других людей и состояние их здоровья неизвестны.

Также сообщается, что в инциденте пострадали двое полицейских.

Как сообщал УНИАН, в Питтсбурге в штате Пенсильвания в США мужчина устроил стрельбу в синагоге.