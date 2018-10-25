В США в супермаркете произошла стрельба: двое погибших

Подозреваемый скрылся с места происшествия и был задержан вблизи.

В американском штате Кентукки произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и еще несколько получили ранения.

Стрельба произошла в продуктовом магазине в Джефферсонтауне, что в 24 км от крупнейшего города штата Луисвилла. Один из погибших был на стоянке за пределами магазина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные медиа.

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Один из очевидцев рассказал местному телеканалу WDRB-TV, что видел двух мужчин, которые вышли из магазина и стреляли друг в друга на стоянке. Также он видел, как пуля попала в женщину лет 50-60. Очевидец подошел к женщине, чтобы ей помочь, но она умерла, передает The Associated Press.

В полиции подтвердили факт стрельбы, но не могли назвать точное количество жертв и в каком они состоянии. Вместе с тем правоохранители заявили, что задержали подозреваемого. Из-за чего произошла стрельба - пока неизвестно.