Компания Google выплатила $90 миллионов уволенному создателю Android и умолчала о харассменте - NYT

Энди Рубин состоял во внебрачных отношениях с сотрудницей, которая обвинила его в неподобающем поведении.

Компания Google выплатила программисту Энди Рубину, создавшему операционную систему для мобильных телефонов Android, $90 млн и умолчала об обвинениях в харассменте в адрес Рубина.

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По данным издания The New York Times, Рубин состоял во внебрачных отношениях с сотрудницей, которая обвинила его в неподобающем поведении. Согласно источникам, в 2013 году в отеле программист заставил женщину заняться с ним оральным сексом. По результатам внутреннего расследования Google признал жалобу заслуживающей доверия.

Как отмечается, после таких обвинений компания могла вообще не выплачивать Рубину «золотой парашют», однако вместо этого выделила экс-сотруднику пособие в размере $90 млн, которое выплачивалось Рубину по $2 млн ежемесячно на протяжении четырех лет.