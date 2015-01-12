На выборах президента Хорватии побеждает кандидат от оппозиции

Первой женщиной-президентом республики станет экс-глава МИД и кандидат от ведущей оппозиционной партии "Хорватское демократическое содружество" Колинда Грабар-Китарович, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Позвольте поздравить с победой новоизбранного президента Колинду Грабар-Китарович", - сказал Йосипович.

После подсчета 97,7% бюллетеней Грабар-Китарович набирает 50,54% голосов, Йосипович - 49,46%.

Йосипович в прошлом пользовался широкой поддержкой в Хорватии, но в последнее время подвергался критике за то, что экономика страны уже шестой год не может выбраться из рецессии.

Читайте такжеНа выборах в Хорватии лидируют два кандидатаГрабар-Китарович пообещала положить конец рецессии в случае избрания. Она, в том числе, предлагала в своей предвыборной программе внести изменения в Конституцию, чтобы усилить полномочия президента.

Президент в Хорватии во многом церемониальная должность, глава государства имеет некоторый вес во внешней политике и является главнокомандующим армией. Но руководство страной осуществляет правительство.