The Economist: Кремль чувствует угрозу для «русского мира» от автокефалии Украины

Несмотря на запутанность теологических споров, светские ставки очень высокие.

Владимир Путин часто повторяет выдумку, будто русские и украинцы – «один народ». Но аннексировав Крым и развязав войну на Востоке Украины, он оттолкнул соседей очень далеко от России.

Наверное, ничто не иллюстрирует это движение ярче, чем украинская кампания по обретению независимости для своей православной церкви, которая на прошлой неделе приблизилась к своей цели. Ведь Вселенский патриарх Варфоломей подал сигнал о своей поддержке.

Об этом пишет The Economist, напоминая о разъяренной реакции РПЦ, которая начала угрожать историческим расколом.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ может стать оправданием для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times

Хотя теологические споры могут быть запутанными, светские ставки очень высокие. Поскольку российская агрессия против Украины продолжается уже пятый год, многие украинцы видят острую необходимость в церковной независимости для ухода с московской орбиты. Президент Украины Петр Порошенко назвал движение к автокефалии УПЦ частью украинской прозападной интеграции. Кремль же считает это вызовом для путинской концепции «русского мира», который в его представлениях объединен православными корнями и охватывает Украину и Беларусь.

Читайте такжеAtlantic Council: Церковная независимость Украины добьет миф о «русском мире»

Тем временем, самый большой страх светских наблюдателей в том, что изменение религиозного режима в Украине может привести к физическому противостоянию за контроль над святынями христианского востока, в частности в Киеве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Россия собирается «защищать интересы православных». И это многих пугает, потому что эта риторика очень напоминает разговоры о защите русскоязычных людей, которая звучала со стороны Москвы перед вторжением в Крым.