На палубу авианосца США Ronald Reagan упал вертолет

В результате инцидента есть пострадавшие, они находятся в стабильном состоянии.

Вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan, находящегося в Филиппинском море. Авария произошла утром 19 октября, вертолет упал сразу после взлета. Об этом пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на ВМС США. Читайте такжеПентагон временно приостановил полеты истребителей F-35 В результате инцидента есть пострадавшие, они находятся в стабильном состоянии. «Ряд сотрудников эвакуируют на берег, однако никто не получил травм, угрожающих жизни» — сообщили в ВМС США. Там добавили, что авианосец продолжает выполнение задач в обычном режиме.

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