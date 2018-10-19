На палубу авианосца США Ronald Reagan упал вертолет
10:09, 19 октября 2018Мир
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В результате инцидента есть пострадавшие, они находятся в стабильном состоянии.
Вертолет упал сразу после взлета / фото STARS AND STRIPES
Вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan, находящегося в Филиппинском море.
Авария произошла утром 19 октября, вертолет упал сразу после взлета. Об этом пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на ВМС США.
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В результате инцидента есть пострадавшие, они находятся в стабильном состоянии.
«Ряд сотрудников эвакуируют на берег, однако никто не получил травм, угрожающих жизни» — сообщили в ВМС США.
Там добавили, что авианосец продолжает выполнение задач в обычном режиме.
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