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На палубу авианосца США Ronald Reagan упал вертолет

10:09, 19 октября 2018
Мир
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Вертолет упал сразу после взлета / фото STARS AND STRIPES

Авария произошла утром 19 октября, вертолет упал сразу после взлета. Об этом пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на ВМС США.

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В результате инцидента есть пострадавшие, они находятся в стабильном состоянии.

«Ряд сотрудников эвакуируют на берег, однако никто не получил травм, угрожающих жизни» — сообщили в ВМС США.

Там добавили, что авианосец продолжает выполнение задач в обычном режиме.

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Теги: #США#авианосец#падение вертолета