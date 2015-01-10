Британские имамы осуждают теракт в Париже: "насилие порождает лишь насилие"

Имамы, проповедующие в Соединенном Королевстве, назвали нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo во Франции "прямой противоположностью" тому, что "хочет от правоверных мусульман" пророк Мухаммед. Об этом говорится в обращении 15 авторитетных исламских священнослужителей к своей британской пастве, передает ТАСС.

"Нет ничего более аморального, злого и оскорбительного по отношению к Мухаммеду, чем убийство, совершенное с целью прославить его имя, - отмечается в этом заявлении. - Те, кто говорят об отмщении нашего пророка, как никто другой далеко уходят от его учения. Насилие порождает лишь насилие, и те, кто сеют ненависть, пожнут лишь ее же".

По словам британских имамов, хотя журналисты сатирического еженедельника и "позволяли себе двусмысленные изображения" Мухаммеда, это не может оскорблять "истинно верующих" людей. "Пророк всегда призывал лишь к милосердию и миру - даже когда сам страдал", - говорится в заявлении.

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В числе подписавшихся под обращением священнослужителей - известные на британских островах имамы Тахир Файяз (Лондон), Мухаммед Асим (Лидс), Захир Шабир (Бристоль) и другие.

Стоит отметить, что в прошлом году исламские духовные лидеры Великобритании также выпустили фетву (религиозное предписание) с осуждением тех, кто отправляется в Ирак и Сирию воевать на стороне боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ). По словам богословов, на этот шаг их вынудила пойти "значительно возросшая угроза терроризма" в самом Соединенном Королевстве.

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За несколько дней до этого МВД Великобритании приняло решение повысить степень угрозы международного терроризма с "существенной" до "серьезной" - четвертой по пятибалльной шкале. По словам главы ведомства Терезы Мэй, это связано с "серьезным обострением ситуации" в Ираке и Сирии. Только по официальным данным, на стороне экстремистов в этих странах воюют около 1 тыс. подданных Соединенного Королевства, многие из которых могут в любой момент вернуться на родину и, по версии правоохранительных органов, попытаться совершить теракты уже на британских улицах.