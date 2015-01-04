В Британии хотят провести референдум о выходе из ЕС

Об этом глава британского правительства заявил в эфире ВВС, передает Европейская правда.

"Референдум должен состояться до конца 2017 года. Если у нас получится сделать это раньше, я буду рад. Чем быстрее я достигну результата в данном обязательстве провести референдум и переговоры (о новом формате ЕС), тем лучше", - сказал Кэмерон.

Как сообщалось, депутаты Палаты общин не смогли договориться по законопроекту, который предусматривает проведение референдума о выходе Великобритании из ЕС до 2017 года.

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В намеренном провале законопроекта консерваторы обвиняют коллег из Либерально-демократической партии, которые в ответ на свое голосование требовали поддержки так называемого "налога на спальни".

Премьер Дэвид Кэмерон обещал проведение референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2017 году в случае победы консерваторов на парламентских выборах, которые состоятся в мае 2015 году.

Ранее Кэмерон заявил, что Великобритания не будет платить дополнительные 2,1 млрд евро в бюджет ЕС.