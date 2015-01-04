Вице-канцлер Германии: Мы не должны с помощью санкций ставить Россию на колени

Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию "Bild am Sonntag", передает Deutsche Welle.

"Кто этого хочет, провоцирует еще более опасную ситуацию для нас всех в Европе", - сказал он.

По словам Габриэля, те, кто сейчас стремится еще более экономически и политически дестабилизировать Россию, "руководствуются совсем другими интересами". В Европе, как и в США, отмечает немецкий политик, есть силы, которые "хотят видеть другие сверхдержавы-соперницы окончательно прижатыми к земле".

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Цель введенных в отношении России санкций - вернуть ее за стол переговоров, считает немецкий вице-канцлер.

"Мы хотим помочь решить конфликт в Украине. Но не ставить Россию на колени", - подчеркнул он.