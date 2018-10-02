Глава Каталонии выдвинул ультиматум премьеру Испании

Правительство Испании находится в стадии обсуждения госбюджета и Педро Санчесу необходима поддержка партий, выступающих за независимость Каталонии, для продвижения своих решений.

Председатель правительства Каталонии Ким Торра призвал премьера Испании Педро Санчеса в течение месяца согласовать механизм самоопределения региона.

В противном случае его партия отзовет свою поддержку Санчеса в национальном парламенте, сообщает Европравда со ссылкой на Reuters.

"Если механизм не будет согласован до ноября, партии, которые выступают за независимость, больше не будут гарантировать стабильность Педро Санчеса в испанском парламенте" - заявил Торра.

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При этом Торра отметил, что его терпение не бесконечно. "Мы не остановимся, пока результаты референдума 1 октября прошлого года не вступят в силу со всеми последствиями", - подчеркнул глава Каталонии.

Отмечается, что правительство Испании находится в стадии обсуждения госбюджета и Педро Санчесу необходима поддержка партий, выступающих за независимость Каталонии, для продвижения своих решений.

Напомним, в годовщину референдума о независимости Каталонии в Барселоне в понедельник, 1 октября, прошли массовые акции протеста. К вечеру демонстрации переросли в беспорядки, начались столкновения между радикальными сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции.