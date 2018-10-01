Глава МИД Британии назвал Евросоюз "тюрьмой"

Европейские лидеры рискуют превратить Евросоюз в тюрьму, которую другие страны захотят покинуть, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал Европейский союз "тюрьмой" и сравнил его с СССР.

Об этом он заявил на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме, пишет издание "Гордон" со ссылкой на Independent.

По словам Ганта, европейские лидеры рискуют превратить ЕС на тюрьму, которую другие страны захотят покинуть. Он также пообещал бороться за выход Великобритании из Евросоюза. Хант подчеркнул, что Брюссель пытается "держать клуб вместе", наказывая одновременно "члена, который идет".

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"Что случилось с доверием и идеалами европейской мечты? ЕС был создан для защиты свободы. Именно Советский Союз не давал людям выйти", – добавил глава британского МИД.

Хант отметил, что если Евросоюз будет держать своих участников силой, "желание выбраться не снизится, будет усиливаться, и мы не будем единственным узником, который захочет убежать".

Он также обратился к Евросоюзу с просьбой не путать британскую вежливость с британской слабостью.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.

Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и продлится два года.