В России сразу 14 городов получили сообщения о минировании ж/д вокзалов

22:39, 30 декабря 2014
Мир
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В течение получаса вечером поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных на вокзалах в 14-ти городах России

Телефон / mgorod.kz

"С 18.55 до 19.30 на "02" поступили звонки о минировании железнодорожных вокзалов в 14 городах России, включая Москву, Самару, Оренбург, Омск, Нижний Новгород, Пензу, Новосибирск, Казань", — рассказал источник РИА Новости .

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"В основном звонки шли из Украины. Все — железнодорожные вокзалы. Ленинградский вокзал в Москве сейчас проверяют", — добавил он.

Официального подтверждения этой информации нет.

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