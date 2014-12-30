В России сразу 14 городов получили сообщения о минировании ж/д вокзалов

"С 18.55 до 19.30 на "02" поступили звонки о минировании железнодорожных вокзалов в 14 городах России, включая Москву, Самару, Оренбург, Омск, Нижний Новгород, Пензу, Новосибирск, Казань", — рассказал источник РИА Новости .

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"В основном звонки шли из Украины. Все — железнодорожные вокзалы. Ленинградский вокзал в Москве сейчас проверяют", — добавил он.

Официального подтверждения этой информации нет.