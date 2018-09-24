В США рухнул в реку грузовой поезд (видео)
17:59, 24 сентября 2018Мир
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В результате инцидента никто не пострадал, утечки каких-либо опасных веществ в реку нет.
В США сошел с рельсов поезд / Скриншот - Youtube, World News
В штате Айова (США) сошел с рельсов грузовой поезд. 20 вагонов, груженных соевым маслом и песком, свалились с моста в реку Флойд.
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Как сообщает ABC News, в результате инцидента никто не пострадал, утечки каких-либо опасных веществ в реку нет.
Местная полиция с помощью дрона сняла последствия разрушения железнодорожного моста.
По информации местной власти, поезд сошел с рельсов на окраине городка Алтон. В железнодорожной компании Union Pacific заявили, что инцидент мог быть вызван недавним наводнением и и сильным ливнем.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области пустые грузовые вагоны в результате самопроизвольного движения столкнулись с пригородной электричкой.
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