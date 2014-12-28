На выборах в Хорватии лидируют два кандидата

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, обнародованные после закрытия избирательных участков, передает ТАСС.

Согласно оценкам хорватского социологического бюро Ipsos puls, Йосипович набирает 38,9% голосов, а Грабар-Китарович - 38,1%, что позволяет сделать вывод о вероятности второго тура голосования.

Читайте такжеВ Хорватии проходят президентские выборыОстальные двое кандидатов - Иван Синчич от неправительственной организации "Живая стена" и Куюнджич Милан от "Союза за Хорватию" набирают 15,6% и 5,7% голосов, свидетельствуют опросы.

Если ни один из претендентов не получит в первом туре 50% плюс один голос, через 14 дней будет проведен второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Второй тур, если он понадобится, состоится 11 января 2015 года. Победителем будет назван кандидат, который получил относительное большинство.