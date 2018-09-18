Bloomberg: В деле о "долге Януковича" Россия сама загнала себя в угол

Скорее всего, английский суд откажется заставлять Киев возвращать деньги Москве из-за войны.

В 2013 году Украина почти подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое бы помогло ей теснее интегрироваться с Европой.

Но вместо этого в последнюю минуту Киев отказался подписывать документ и взамен принял соглашение с Россией, которое предусматривало также выделение трех миллиардов долларов займа в форме покупки евробондов. Ценные бумаги были выпущены в долларах и под юрисдикцией английского закона. Их продали через фондовую биржу Ирландии. Киев должен был погасить долг в 2015 году.

Однако, в Украине началась революция, которая привела к бегству президента. А затем Россия аннексировала Крым и устроила войну на Востоке Украины. Однако, бонды остались. Их действие закончилось в 2015 году, но Киев не погасил этот российский долг. Поэтому Россия обратилась в Английский суд, требуя заставить Украину заплатить.

Украина же привела ряд аргументов в свою защиту, которые в целом говорили об одном: «Россия давила на наше прежнее правительство, чтобы оно заключило эту сделку, а затем вторглась на нашу территорию». Такую линию защиты можно понять на общечеловеческом и политическом уровнях. Но для юридических споров она не подходила пишет Bloomberg.

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Прежде всего, потому что этот долг – не двусторонняя договоренность между Россией у Украиной. Тогда бы такие контрактные понятие как «принуждение» можно было бы использовать как аргумент.

Однако, этот долг был выпущен в форме евробондов, то есть это контракт между Украиной и компанией-управляющей ценными бумагами, которые теоретически были доступны всем игрокам биржи (хотя на самом деле Россия обладает всеми ними). Если бы какая-то третья сторона купила эти бонды на Ирландской бирже, а Украина ей не заплатила, тогда бы компания-управитель подала бы в суд от имени покупателей. И тогда бы утверждение Киева о том, что она не заплатила кому-то из-за плохого поведения России, было бы странным. При чем тут Россия?

И, очевидно, именно этого Москва и добивалась, когда решила дать этот долг через евробонды. Сначала этот план более-менее работал, ведь в прошлом году суд принял решение не в пользу Украины. Дело даже не дошло до слушаний. Однако, Киев подал апелляцию. И в пятницу Апелляционный суд удовлетворил его, отправив дело снова в суд, позволив Украине настаивать на своей линии защиты о принуждении.

«Утверждение Украины о том, что выпущенные документы были закуплены под незаконным и нелегитимным давлением угроз со стороны России с целью ограничить свободу Украины, подпадают под юрисдикцию английского закона», - говорилось в постановлении Апелляционного суда.

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Суд низшей инстанции решил, что он не может решать, что можно считать международным давлением, а что нет. Поскольку этот вопрос касается международного закона, а не английского. Но Апелляционный суд с ним не согласился, отметив, что поскольку долг был выпущен в форме евробондов в соответствии с английским законом, это дает право Английскому суду рассматривать спор. Более того, суд указал на тот факт, что именно Россия подала в суд на Украину, а не наоборот. Если бы Москва не хотела, чтобы английский суд принимал решение относительно дела, в котором имело место международное принуждение, тогда ее иск вообще не стоит рассматривать. А это означает, что Украину обяжут заплатить России.

Bloomberg пишет, что это вполне справедливое и обоснованное решение. Хотя с точки зрения закона о бондах, дело довольно странное. А если бы Россия решила продать проблемный украинский долг третьей стороне?

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Тогда для инвесторов стало бы неприятным сюрпризом узнать, что купленные ими бонды были недействительны, потому что их оригинальный покупатель давил на страну, которая их выпустила. Однако, если серьезно посмотреть на дело, оно четко дает инвесторам понять, что им следует очень тщательно изучать прошлое государственных бондов, которые они покупают. И это может немного подорвать глубину всего рынка суверенных бондов. Впрочем, это может быть и хорошим изменением, если странам станет труднее выпускать долговые обязательства при сомнительных и сложных условиях.

С другой стороны, не обязательно относиться к делу слишком серьезно. Ведь в нем всего два ключевых факта: первый – Россия купила все бонды и никогда их не продавала, второй – Россия вторглась в Украину. Для суда этого может хватить, чтобы принять правильное решение и не вдаваться в подробности возможных последствий для всех будущих торгов ценными бумагами.