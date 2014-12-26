В Индонезии начался траур по погибшим из-за мощнейшего цунами 2004 года (фоторепортаж)

Поминальные церемонии также проходят в Таиланде и на Шри-Ланке, передает Русская служба Би-би-си.

Более 228 тысяч человек погибли в результате стихийного бедствия в Индийском океане, произошедшего 26 декабря 2004 года.

Больше всего пострадала индонезийская провинция Ачех, которая находилась ближе всего к эпицентру подводного землетрясения, вызвавшего цунами, - там погибло 170 000 человек.

Читайте такжеНа Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали более полумиллиона человекВ столице провинции, Банда-Ачехе, тысячи людей собрались в день годовщины в Большой мечети - здании постройки XIX века, которое стало одним из немногих строений, уцелевших после удара стихии.

Имам мечети Асман Исмаил сказал, что цунами стало важным уроком для провинции Ачех, которая в течение почти 30 лет была ареной вооруженного конфликта. "После цунами никто не борется друг против друга, люди живут в мире и гармонии до сего дня", - сказал он.

Усилия, направленные на прекращение конфликта, возобновились после цунами, что привело к заключению мирного соглашения между правительством и повстанцами в августе 2005 года.

Справка. Цунами было вызвано землетрясением магнитудой в 9,1 балла у индонезийского острова Суматра. Это был самый мощный подземный толчок за 40 лет.

В провинции Ачех землетрясение обрушило дома и крупные здания, люди в панике выбегали на улицы.

20 минут спустя на провинцию обрушилась волна высотой в шестиэтажный дом (20-30 метров), тысячи людей были погребены под слоем густой черной грязи. Те, кому повезло, спаслись, уцепившись за деревья.