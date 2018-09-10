Трамп назвал книгу о раздорах в Белом доме «шуткой» и пообещал написать свою

Книгу ветерана американской журналистики президент связал с неумением демократов проигрывать.

Дональд Трамп пообещал написать «настоящую книгу» о своем президенте, чтобы исправить все негативные утверждения, приведенные в книге «Страх», автором которой выступил один из самых известных журналистов-расследователей в США Боб Вудворд.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что публикация «Страха» вызвала скандал в Америке.

Читайте такжеWashington Post: Команда Трампа считает его «идиотом» со знаниями шестиклассника

«Книга Вудворда – это шутка. Это еще одна атака против меня из целого шквала атак. Теперь в ход пошли недоказанные, безымянные и анонимные источники. Много кто уже выступил и сказал, что их цитаты в книге – выдумка. Демократы просто не умеют проигрывать. Я напишу настоящую книгу!» - написал Трамп в Twitter.

Издание напоминает, что много чиновников Белого дома, в частности министр обороны Джеймс Мэттис и глава администрации Джон Келли сказали, что приписываемые им цитаты в книге Вудворда им не принадлежат. В «Страхе» утверждается, что Мэттис раскритиковал уровень знаний американского президента о мире, сравнив его с «пяти - или шестиклассником». Келли же якобы называл Трампа «идиотом», а работу на него - «безумием».

Читайте такжеNew York Times: В Белом доме действует тайная «группа сопротивления» Трампу

Впрочем, Вудворд опередил обвинения со стороны президента, которому не понравилась книга, отметив в предисловии, что все написанное опирается на сотни часов интервью, которые были проведены «на основе журналистских правил о «собственных» источниках. Это означает, что информацию можно использовать без указания имен тех, кто ее предоставил».

Боб Вудворд работает на издание Washington Post. Он сыграл важную роль в разоблачении Уотергейтского скандала во времена президентства Ричарда Никсона. Он вместе с коллегой Карлом Бернстайном последовательно писали об инциденте, проводя свое журналистское расследование, которое считается теперь одним из лучших в жанре. На протяжении карьеры Вудворд постоянно писал о президентах США и внимательно следил за их деятельностью.