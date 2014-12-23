Лукашенко пожаловался, что свободного движения товаров в Таможенном союзе "как не было, так и нет"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с президентами РФ, Казахстана, Армении и Киргизии по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Что касается нерешенных вопросов, то свободного движения товаров в ТС в полном объеме пока как не было, так и нет, и скрывать нам нечего", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что до сих пор российская и белорусская стороны не обеспечили взаимного доступа к государственным закупкам, хотя сделать это нужно было с 1 января 2012 года.

Кроме того, Лукашенко отметил, что есть сложности на общей границе с августа этого года.

Читайте такжеЛукашенко в Москве: "Мы сюда не приехали с протянутой рукой"Лукашенко заявил, что Роспотребнадзор ввел ограничения на поставки продукции белорусских предприятий в РФ, а также, вопреки всем международным нормам, Беларуси запретили транзит товаров.

"Это все сделано в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций, минуя Евразийскую экономическую комиссию, и без согласия Владимира Владимировича (Путина). Отсюда вывод - четкого механизма взаимодействия и контроля в рамках Единого экономического пространства пока в полном объеме нет", - заявил Лукашенко.

Напомним, Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России - форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны - участники Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования торговли с третьими странами.

В сентябре 2013 года Армения заявила о намерении вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.