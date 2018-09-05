В РФ прокомментировали обнародование имен россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Лондон перейти от "публичных обвинений" к "практическому взаимодействию".

Озвученные британскими официальными лицами имена подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери "ни о чем России не говорят".

Об этом заявила журналистам в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", - отметила она.

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"Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов", - добавила Захарова.

Как сообщили СМИ 5 сентября, в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Напомним, Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.