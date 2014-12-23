Во Франции водитель направил фургон в рождественскую ярмарку, а потом застрелился

По сообщению источников, близких к расследованию, водитель застрелился, когда машина остановилась, передает Радио Свобода.

Этот инцидент произошел в понедельник, 22 декабря, на следующий день после того, как другой водитель с криками «Аллах Акбар» сбивал пешеходов во французском городе Дижон, в результате чего пострадали 13 человек. По сообщению прокуратуры, нападавший, который был арестован, имеет психическую болезнь.

Читайте такжеВо Франции водитель сбил 11 пешеходов с криком "Аллах Акбар" (фото)

20 декабря во французском городе Тур человек с криками «Аллах Акбар» открыл стрельбу. Он застрелил трех полицейский перед тем, как был убит правоохранителями.