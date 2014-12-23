Во Франции водитель направил фургон в рождественскую ярмарку, а потом застрелился
03:51, 23 декабря 2014Мир
0
о меньшей мере 10 человек пострадали во французском городе Нант, когда водитель фургона врезался в рождественскую ярмарку.
Во Франции водитель направил фургон в рождественская ярмарка и застрелился / france-ai.ru
По сообщению источников, близких к расследованию, водитель застрелился, когда машина остановилась, передает Радио Свобода.
Этот инцидент произошел в понедельник, 22 декабря, на следующий день после того, как другой водитель с криками «Аллах Акбар» сбивал пешеходов во французском городе Дижон, в результате чего пострадали 13 человек. По сообщению прокуратуры, нападавший, который был арестован, имеет психическую болезнь.
Читайте такжеВо Франции водитель сбил 11 пешеходов с криком "Аллах Акбар" (фото)
20 декабря во французском городе Тур человек с криками «Аллах Акбар» открыл стрельбу. Он застрелил трех полицейский перед тем, как был убит правоохранителями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter