Россия стоит за "акустической атакой" на американских дипломатов на Кубе - СМИ

Все больше специалистов предполагают, что "акустические атаки" объясняются так называемым эффектом Фрея, названном по имени американского ученого Алана Фрея.

В ходе "акустических атак" на Кубе, о которых стало известно в 2017 году, 21 американский дипломат, предположительно, подвергся воздействию микроволнового излучения.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на The New York Times.

В версии o таком типе излучения все в большей степени убеждаются медики, заявил ведущий автор отчета о предполагаемых атаках, директор департамента нейрохирургии Университета Пенсильвании профессор Дуглас Смит.

"Акустические атаки" на сотрудников посольства США в Гаване были зафиксированы с конца 2016 года, подробный медицинский отчет о них появился в марте 2018 года, и микроволновое излучение в нем не упоминалось.

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"Сначала все были настроены довольно скептически, но теперь все согласны с тем, что что-то в этом есть", - пояснил Смит. Сейчас ряд экспертов считают, что микроволновое излучение является наиболее правдоподобным объяснением симптомов, о которых сообщали пострадавшие.

В частности, все больше специалистов предполагают, что "акустические атаки" объясняются так называемым эффектом Фрея, названном по имени американского ученого Алана Фрея. Согласно его исследованиям, микроволновое излучение вызывает в голове звук, который может раздражать, вызывать боль и тошноту - с подобными жалобами к врачам и обращались американские дипломаты.

Сам 83-летний Алан Фрей, который долгое время работал консультантом ряда федеральных органов власти, предположил, что микроволновые атаки на дипломатов США Куба организовали с участием России. Москва, по мнению Фрея, заинтересована в подрыве кубинско-американских отношений, которые в последнее время начали улучшаться.

В августе 2017 года официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон зафиксировал несколько "инцидентов", в результате которыхамериканским дипломатам понадобилась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны.

Ранее СМИ уже сообщали, что в спецслужбах США Россию заподозрили в причастности к "акустических атак" на Кубе.