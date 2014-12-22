Маккейн: Российскую экономику обрушила Саудовская Аравия, а не санкции

Такое мнение высказал американский сенатор Джон Маккейн в интервью CNN, передает Украинская правда.

"Нам стоит поблагодарить Саудовскую Аравию, которая позволила цене на баррель нефти упасть до такого предела, что это имело драматическое влияние на экономику Владимира Путина", - сказал Маккейн.

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"Это не имеет ничего общего с действиями президента США" - добавил он.

По его мнению, введенные Америкой санкции, которые являются стратегией Обамы в противостоянии с Россией, были малоэффективными.

Напомним, президент США Барак Обама ранее опроверг мнение, что Путин является "хорошим шахматистом и обыграл Запад и Обаму" и отметил, что именно Путин ответственен за экономический кризис в РФ.