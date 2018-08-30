В Северной Ирландии призывают к бойкоту Евровидения

Партия собирается организовать Ассамблею Северной Ирландии, в которой вопросами культуры будет заниматься Синеад Эннис. Не успев вступить в должность, политик сделала резкое заявление.

Националистическая партия Северной Ирландии «Шинн Фейн» призывает к бойкоту конкурса «Евровидение-2019», акцентируя тем самым свой протест против «оккупации» Израилем палестинских земель.

Партия собирается организовать Ассамблею Северной Ирландии, в которой вопросами культуры будет заниматься Синеад Эннис. Не успев вступить в должность, политик сделала резкое заявление, передает jewishnews.

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"За последние несколько лет большое число известных музыкантов и актёров отказывались от гастролей в Израиле, поддерживая бойкот. Мы должны указать на нарушение международного права и попыток Израиля с помощью музыкального конкурса обелить свою репутацию. На самом деле эта страна незаконно убивает палестинцев и превратила сектор Газы в тюрьму", - говорится в заявлении.

Эннис подчеркнула необходимость противостояния против уничтожения палестинцев, она считает что музыканты не должны поддерживать Израиль и его политику, используя бойкот в качестве инструмента воздействия.