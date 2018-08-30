Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном о новом договоре по иранской ядерной программе.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил объявить о выходе своей страны из многостороннего международного соглашения об иранской ядерной программе в случае, если эти договоренности перестанут отвечать интересам Тегерана.

Заявление Хаменеи опубликовано 29 августа на его сайте, сообщает "Радио свобода".

Хаменеи, в частности, заявил, что «ядерное соглашение – это средство, а не цель». Духовный лидер призвал иранских политиков перестать надеяться, что Европа поможет спасти эту сделку.

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Хаменеи предупредил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном о новом договоре по иранской ядерной программе.

Ранее на этой неделе посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Иран может получить ядерное оружие, если не будет отрезан от финансирования. В мае этого года Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против этой страны.

Зато Евросоюз поддержал договор с Ираном и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения односторонних санкций США. Несмотря на это, некоторые европейские компании решили свернуть бизнес с Ираном из-за угрозы американских санкций.