Белый дом приспустил флаг в память о Маккейне (видео)
12:28, 26 августа 2018Мир
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Маккейн скончался на 82-м году жизни.
У официальной резиденции президента США приспущен флаг из-за смерти сенатора Джона Маккейна. Соответствующее видео в своем твиттере опубликовал директор по социальным сетям Белого дома Дэн Скавино-младший.
Ранее сообщалось, что сенатор Маккейн скончался на 82-м году жизни. Политика похоронят в американском городе Аннаполис.
В связи со смертью Маккейна соболезнования выразили нынешний президент США Дональд Трамп, а также экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама.
This evening, the @WhiteHouse flag has been lowered to half-staff in honor of Senator John McCain... pic.twitter.com/tYdBNK9bA7— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) August 26, 2018
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