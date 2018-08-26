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Белый дом приспустил флаг в память о Маккейне (видео)

12:28, 26 августа 2018
Мир
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У официальной резиденции президента США приспущен флаг из-за смерти сенатора Джона Маккейна. Соответствующее видео в своем твиттере опубликовал директор по социальным сетям Белого дома Дэн Скавино-младший.

Ранее сообщалось, что сенатор Маккейн скончался на 82-м году жизни. Политика похоронят в американском городе Аннаполис.

В связи со смертью Маккейна соболезнования выразили нынешний президент США Дональд Трамп, а также экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама.

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Теги: #Белый дом