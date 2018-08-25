Франциск совершил первый за 40 лет визит папы в Ирландию

Папа римский Франциск осудил сексуальное насилие священников.

Папа римский Франциск заявляет, что разделяет возмущение неспособностью церковной власти наказать «отвратительные преступления» священников, которые совершали сексуальное насилие над детьми.

Он сказал об этом 25 августа, начав свой исторический визит в Ирландию, сообщает "Радио свобода".

«Неспособность церковной власти – епископов, религиозных руководителей, священников и других – адекватно отреагировать на эти отвратительные преступления справедливо вызвало возмущение и остается источником боли и стыда для католической общины», – сказал Франциск во время речи в Дублинском замке.

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«Я сам разделяю эти чувства», – добавил Франциск.

Он должен встретиться с жертвами насилия позже сегодня.

Нынешний визит папы в Ирландию является первым за почти 40 лет.

Ранее в этом месяце генеральный прокурор американского штата Пенсильвания обвинил римо-католических священников штата в сексуальном насилии над более чем тысячей детей за последние 70 лет. Власть заявляет, что церковь заставляла жертв молчать, используя «веру как оружие», и скрывала преступления священников.