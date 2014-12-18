Обама пока не рассматривает новых санкций против России - Белый дом

Об этом заявили в Белом доме в четверг, 18 декабря, передает Радио Свобода.

«На данный момент администрация не намерена вводить санкции в рамках этого закона, но документ дает администрации дополнительные полномочия, которые могут быть использованы в случае обоснования», - сказал представитель Белого дома Джош Эрнест.

По его словам, до конца недели Барак Обама подпишет закон, который на прошлой неделе принял американский Конгресс.

Принятый Конгрессом закон предусматривает, с одной стороны, президент США имеет право (но не обязан) предоставлять помощь Украине оборонительными вооружениями.

Предусмотрено также расширить невоенную помощь Украине, а также предоставить Украине срочную помощь в области энергетики.

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С другой стороны, документ требует от президента наложить санкции против главного российского экспортера военных товаров, компании «Рособоронэкспорт».

Это документ также предоставляет президенту право (но не требует) вводить санкции против российского энергетического сектора, в частности, против «Газпрома», если эта компания перекроет газ странам НАТО, Украине, Грузии или Молдове.