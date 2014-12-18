В США заявили, что война с исламистами на Ближнем Востоке займет не менее трех лет

Об этом заявил руководитель возглавляемой США международной коалиции на Ближнем Востоке Джеймс Терри, передает BBC.

По его словам, лишь четыре месяца назад коалиция начала наносить авиаудары по позициям боевиков в Ираке и Сирии. Терри предложил всем запастись терпением.

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В начале декабря госсекретарь США Джон Керри также признавал, что на разгром "Исламского государства" могут уйти годы.

Группировка "Исламское государство" в последние месяцы захватила под контроль районы на севере и западе Ирака и сейчас продвигается на север Сирии.