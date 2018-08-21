В США протестующие повалили памятник, установленный около 100 лет назад в благодарность конфедератам за "спасение белой расы"

К памятнику пришли и те, кто был против его сноса, но их было всего несколько человек, и убедить демонстрантов они не смогли.

Группа из 300 протестующих в ночь на понедельник сбросили с постамента памятник солдатам Конфедерации, установленный на территории Университета Северной Каролины. Памятник поставили в начале двадцатого века, чтобы отблагодарить солдат за "спасение белой расы". Полиция проводит проверку по факту вандализма.

Как передает Би-би-си, акция протеста, организованная студенткой университета Майей Литтл, прошла в последнюю ночь каникул. Среди протестующих были как студенты, так и сотрудники университета.

Манифестанты собрались в центре городка Чэпел-Хилл, где находится университет, и прошли до корпусов университета, рядом с которыми была расположена статуя. Когда демонстранты подходили к кампусу, произошло несколько стычек с полицией; кто-то бросил на площадь несколько дымовых шашек. Затем полицейских оттеснили на край площади.

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Как сообщают местные СМИ, к памятнику пришли и те, кто был против его сноса, но их было всего несколько человек, и убедить демонстрантов они не смогли.

По итогам демонстрации обвинения были предъявлены одному человеку, который пришел на акцию с закрытым лицом.

Губернатор штата, демократ Рой Купер написал в "Твиттере", что не одобряет разрушения общественной собственности, но разделяет отношение протестовавших к памятнику. Администрация университета тоже осудила действия протестующих.

На данный момент около 30 городов в США демонтировали или передвинули памятники, посвященные лидерам Конфедерации южных штатов.

Как сообщал УНИАН, ранее в США взорвало соцсети фото, где чернокожий полицейский спасает нациста от теплового удара.