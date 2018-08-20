В Молдове суд оштрафовал диакона, который окропил ЛГБТ-активистку святой водой

Лидер православной организации утверждал, что "святая вода поможет вывести нечистую силу" из всех представителей ЛГБТ-сообщества.

Суд в Молдове оштрафовал лидера православной организации Pro Ortodoxia диакона Геннадия Валуцу, который в прямом эфире окропил ЛГБТ-активистку святой водой.

Как передает Европейская правда, причиной для разбирательства в суде стал инцидент, произошедший в 2014 году в эфире одного из телеканалов. Тогда Валуца во время словесной перепалки окропил святой водой ЛГБТ-активистку и члена правозащитной организации GenderDoc-M Анжелику Фролову.

Валуца утверждал, что "святая вода поможет вывести нечистую силу" из всех представителей ЛГБТ-сообщества и сторонников других религий.

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Фролова пожаловалась на действия Валуци до Рады, которая признала его виновным в дискриминации по религиозным убеждениям и сексуальной ориентацией.

Геннадий Валуца отказался извиняться и обжаловал решение Совета в суде Новых Анен, утверждая, что священнослужителей нельзя привлекать к ответственности за дискриминацию.

Своим решением суд признал Валуцу виновным в призывах к дискриминации по религиозным убеждениям и сексуальной ориентацией. Теперь он обязан выплатить Фроловой 5 тысяч леев (8 тысяч) морального вреда и еще 7 тысяч (почти 12 тысяч) судебных расходов.

Валуца считает несправедливым решение суда Новых Анен и называет постановление судебной инстанции "гонениями" и "легализованной ложью", утверждая, что "не окроплял святой водой эту лесбиянку".

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