Взрывы, наезд авто и атака с ножами: в Чечне ИГИЛ устроило серию нападений на силовиков (фото, видео)

16:57, 20 августа 2018
Мир
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Фото с места убийства боевиков, которые сбили на машине сотрудников полиции / фото Mash

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Так, неизвестный мужчина, вооруженный взрывчаткой, атаковал полицейских в Грозном. Уточняется, что, по некоторым данным, мужчина метнул взрывное устройство на пост ГИБДД при въезде в город, однако оно не взорвалось.

Видео: Vip Чечня

После этого боевик разогнался на машине и стал поочередно сбивать всех полицейских, которые попадались ему по пути. Всего пострадали трое сотрудников МВД РФ, все они в тяжелом состоянии.

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В машине вместе с атаковавшим полицейских в Грозном находился подросток. По некоторым данным, нападавший мог использовать его для прикрытия.

Еще одно нападение на сотрудников полиции произошло в чеченском городе Шали. Двое мужчин, вооруженных ножами, пробрались в райотдел, после чего атаковали полицейских. Обоих застрелили на месте.

Третий случай нападения также произошел в Шали – боевик-смертник привел в действие взрывное устройство возле поста полиции на выезде из города. Во время нападения на пост полиции пострадали двое полицейских и одна женщина - случайная прохожая. Ответным огнем один из нападавших был убит, а еще один задержан.

Фото с места убийства боевиков, которые сбили на машине сотрудников полиции. На них— «Мерседес», которым управляли нападавшие:

фото Mash
фото Mash
фото Mash

Также в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева произошло еще одно нападение со стрельбой на сотрудников полиции. Один полицейский был убит.

Видео: Закон Законе

Как сообщает издание SITE со ссылкой на информационное агентство боевиков ИГИЛ Amaq, «Исламское государство» взяло на себя ответственность за серию нападений.

Подробности от официальных органов РФ пока отсутствуют.

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Теги: #Чечня#ИГИЛ