The Telegraph: Полиция стиля в КНДР преследует людей за запрещенные прически и одежду

Чем ближе к годовщине основания страны, тем жестче проверки на соответствие социалистической моде.

Власти КНДР усилили преследования на «несоциалистическое» поведение, в частности за противозаконные стрижки и прически. Проверки усиливаются с приближением 70-й годовщины основания страны, которую Пхеньян будет праздновать в сентябре.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на северокорейские источники, молодежным группам, связанным с режимом, приказано предупреждать или задерживать граждан, которые носят запрещенный фасон одежды или прически.

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«Инспекционные подразделения будут отправлены в общественные места», - сообщил источник.

«С приближением 70-й годовщины со дня основания северокорейского режима, который будут отмечать 9 сентября, Центральный комитет издал специальные инструкции искоренить несоциалистические явления, такие как выбор одежды и прически, которые не соответствуют социалистическому образу жизни», - добавил собеседник издания.

Инструкции о том, что такое «несоциалистическое поведение», были объявлены во время специальных лекций на заводах. При этом, особое внимание было уделено молодежи.

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«Исполнители активно работают на улицах и в общественных местах ежедневно, чтобы не позволить необразованным людям демонстрировать поведение, которое может опозорить страну», - сообщил источник.

Всего режим в КНДР утвердил 15 причесок для женщин и мужчин. Все они изображены на специальных стендах в государственных парикмахерских в Пхеньяне. Красить или отпускать волосы – это нарушение. Кроме того, северокорейским мужчинам нельзя стричься так, как диктатор Ким Чен Ын. Наказание за нарушение норм стиля варьируется от небольших штрафов до коротких сроков в тюрьме.