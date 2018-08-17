Полиция Сербии прекратила работу лагеря, в котором сербские и российские инструкторы тренировали молодежь

Лагерь ликвидировали из-за возможного жестокого обращения с детьми и обеспокоенность общественности.

Сербская полиция прекратила работу "военно-патриотического" лагеря для подростков и молодежи, организованного сербскими и российскими ветеранскими и патриотическими организациями.

Как передает Европейская правда, министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что "лагеря на Златиборе больше не существует", проходит завершающий этап демонтажа. По его словам, он отдал приказ о ликвидации лагеря из-за возможного жестокого обращения с детьми и обеспокоенность общественности.

Читайте такжеВ Сербии застрелили адвоката, который защищал экс-президента Милошевича в Гаагском трибунале

"Случилось то, что случилось. Мы получили запрет от полиции Ужице. Они прибыли в лагерь в конце вечера, около 22 часов, и попросили закрыть его", - рассказал организатор лагеря Желько Вукеліч.

Ранее на сборы в известного сербского горного курорта прибыло около тридцати подростков и молодых людей от 14 до 23 лет. Молодежь училась оказанию первой медицинской помощи, а также правилам ведения боя: как правильно вести себя во время боевого столкновения, как стрелять из огнестрельного оружия, как защитить себя холодным оружием. Инструкторы также провели пропагандистскую работу об "истории сербско-российской дружбы".

Как сообщал УНИАН, ранее большинство жителей Сербии высказались против вступления страны в НАТО.