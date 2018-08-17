Личный врач королевы Великобритании погиб в ДТП в центре Лондона

67-летний Питер Фишер ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик.

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в результате ДТП в центральной части Лондона

Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на Reuters.

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"Мы все глубоко шокированы и опечалены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины Лондонского университета и личным врачом ее Величества Королевы", - отметил директор Университетского колледжа лондонских больниц доктора Джилл Гаскин.

По информации издания, 67-летний врач ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик.

Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, мужчину спасти не удалось.

В Букингемском дворце заявили, что королева была проинформирована о смерти врача. Газета The London Evening Standard заявила, что Фишер был экспертом в сфере гомеопатии и работал гомеопатическим врачом британского монарха в течение 15 лет.